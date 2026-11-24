Kebakaran Melahap 35 Rumah dan 40 Kontrakan di Tambora Jakbar, 3 Orang Terluka

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Jembatan Besi 1, Tambora, Jakarta Barat, pada Senin 23 November 2026 malam sekira pukul 22.04 WIB.

"Objek kejadian, rumah tinggal dan kontrakan petakan," kata Kepala BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat dalam keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Dia menyebutkan, kebakaran tersebut menghanguskan 35 bangunan rumah dan 40 pintu kontrakan di lokasi. Selain itu, sebanyak 100 KK terdampak dengan total sekira 400 jiwa.

Berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari rumah salah seorang warga. Saat itu, saksi yang sedang berada di luar mencium bau asap terbakar dan melihat kepulan asap dari lantai dua rumah milik warga.

"Kemudian para saksi berteriak kebakaran dan warga sekitar berusaha memadamkan api, namun api makin membesar," ucap Marulitua.