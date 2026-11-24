Tegaskan Adopsi 24 Anak ke Singapura Bentuk TPPO, KPAI Minta Korban Dipulangkan

Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah memberikan keterangan di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2026.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 24 anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok adopsi ke Singapura sepanjang 2025, dengan 18 di antaranya diketahui sudah berada di negara tersebut.

"Kasus perdagangan antarnegara yang diawasi KPAI sepanjang 2025, 18 bayi sudah ada di Singapura dan 6 bayi masih berada di Indonesia, jumlahnya 24," ujar Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Maryati menegaskan, proses adopsi itu tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Karena itu, praktik adopsi anak ke Singapura tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Ia menjelaskan, praktik ilegal itu juga memenuhi unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo dan ASEAN Convention, serta bertentangan dengan berbagai regulasi nasional.

"Pemerintah Indonesia memandang proses adopsi di Singapura merupakan bagian dari proses, cara, dan tujuan yang memenuhi unsur TPPO sebagaimana Protokol Palermo, sebagaimana ratifikasi aktif ASEAN Convention dan juga berbagai regulasi," tutur dia.

Atas dasar itu, KPAI mendorong pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menyelaraskan norma hukum serta memperkuat hubungan diplomasi dalam penanganan anak korban TPPO. KPAI juga meminta agar 18 anak yang telah berada di Singapura segera dipulangkan ke Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan layanan berkelanjutan.

"Termasuk mengupayakan pemulangan, pengembalian 18 anak ke Indonesia agar memperoleh perlindungan dan layanan yang berkelanjutan," tandasnya.



(Rahman Asmardika)

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