Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPO, Satu Korban Meninggal di Arab Saudi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, membongkar dua jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke luar negeri.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Dua perkara itu melibatkan delapan korban perempuan, termasuk seorang pekerja migran yang meninggal dunia di Arab Saudi.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, jaringan pertama menjalankan modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi.

"Perkara ini bermula pada tahun 2024 ketika korban berinisial M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal," kata Yolanda dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yolanda, korban direkrut dan diproses keberangkatannya melalui sejumlah pihak, mulai dari perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen dan visa.

Korban diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024. Namun, sekitar November 2025, korban menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan serta ingin kembali ke Indonesia.