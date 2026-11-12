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Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran: Beliau Bersikap Ksatria dan Negarawan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:18 WIB
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran: Beliau Bersikap Ksatria dan Negarawan
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Prabowo menyebut keputusan yang diambil Gibran merupakan sikap ksatria dan penuh tanggung jawab.

Prabowo mengatakan, Gibran menemui dirinya pada pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden. Setelah itu, Gibran juga menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Dengan berat hati saya menerima keputusan yang beliau ambil. Bagi saya, beliau bersikap ksatria dan penuh tanggung jawab serta menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Prabowo di Istana Negara, Kamis (12/11/2026).

Prabowo menjelaskan, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri tidak terlepas dari persoalan sistem pendidikan yang ditempuhnya. Menurutnya, terdapat perbedaan sistem pendidikan di dalam negeri dan luar negeri.

Dia memahami adanya persoalan terkait sistem pendidikan tersebut yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"Keputusan tersebut diambil demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara," bebernya.

 

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