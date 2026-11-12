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Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Sempat Berbincang dan Duduk Bersama

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:05 WIB
Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Sempat Berbincang dan Duduk Bersama
Wapres Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Setpres)
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JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, (12/11/2026). Momen penyerahan surat yang berlangsung d Istana Merdeka, Jakarta tersebut diabadikan dalam foto yang dibagikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dalam foto tersebut, Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat dan peci hitam. Sementara itu, Gibran mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah.

Gibran terlihat menyerahkan selembar surat kepada Prabowo yang duduk di hadapannya. Surat tersebut merupakan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Kemudian, tampak foto Prabowo menepuk pundak Gibran.

Setibanya di Istana Merdeka, Gibran disambut langsung oleh Prabowo. Keduanya kemudian menggelar pertemuan dan duduk bersama di salah satu ruangan Istana Merdeka.

Usai pertemuan, Prabowo mengantarkan Gibran menuju kendaraannya. Keduanya kemudian melanjutkan agenda masing-masing.

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