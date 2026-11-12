Yusril Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Gibran: Hanya 5 Paragraf, Sampaikan Alasan Pribadi

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap isi surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terdiri atas lima paragraf dan memuat alasan pribadi di balik keputusan tersebut.

Yusril mengaku telah membaca salinan surat yang disampaikan Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, dalam surat tersebut Gibran menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri. Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

"Saya sudah membaca copy dari surat itu, yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri. Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR serta DPR di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran.

"Jadi, saya kira akan membahas masalah ini, karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya Wakil Presiden hari ini," ujarnya.

Terkait alasan Gibran mengundurkan diri, Yusril tidak bersedia mengungkapkan secara terperinci. Ia hanya menyebut keputusan tersebut dilatarbelakangi alasan pribadi serta dinamika suara yang berkembang di tengah masyarakat.