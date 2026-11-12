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Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Jokowi Pastikan Tetap Dukung Prabowo

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:29 WIB
Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Jokowi Pastikan Tetap Dukung Prabowo
Presiden ke-7 Joko Widodo (foto: Okezone)
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SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun putranya, Gibran Rakabuming Raka, memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.

Jokowi mengatakan, dukungan tersebut terutama diberikan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Jokowi juga mengaku telah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan politik hanya bersifat sementara. Menurutnya, dinamika dalam jabatan politik merupakan hal yang biasa terjadi.

"Dalam jabatan politik pasti ada dinamika politik, itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi di Solo, Kamis (12/11/2026).

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