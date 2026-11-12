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Muzani: Gibran Tak Bicara Alasan Mundur sebagai Wapres

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:11 WIB
Muzani: Gibran Tak Bicara Alasan Mundur sebagai Wapres
Gibran Rakabuming Raka temui pimpinan MPR RI (Foto: Dok)
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JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu hanya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

"Tidak (disampaikan alasan mundur," ujar Muzani usai menerima Gibran di Ruang Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Muzani menambahkan, selain mengutarakan tujuan kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Gibran juga meminta agar surat pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, terkait kemungkinan adanya penjelasan mengenai alasan pengunduran diri dalam dokumen tertulis yang diserahkan, Muzani menyebut jajaran pimpinan MPR belum membaca isi surat tersebut.

"Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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