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Gibran Mundur, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan 2 Calon Wapres Pengganti

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |12:56 WIB
Gibran Mundur, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan 2 Calon Wapres Pengganti
Gibran Mundur, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan 2 Calon Wapres Pengganti
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu selama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres). Batas waktu tersebut mulai dihitung sejak surat permintaan resmi dikirimkan oleh pimpinan MPR.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani setelah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden," kata Ahmad Muzani.

Lebib lanjut, Muzani menyampaikan, Gibran tak banyak bicara saat bertemu pimpinan MPR RI. Gibran, kata Muzani, hanya menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wapres.

"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," pungkasnya.

Adapun dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

(Fahmi Firdaus )

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