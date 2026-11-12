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Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |12:13 WIB
Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Momen Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
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JAKARTA –   Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Parlemen usai bertemu pimpinan MPR RI, Kamis (12/11/2026) siang. Gibran juga sudah memberikan surat pengunduran diri sebagai Wapres.

Gibran diantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia dia seribu bahasa kepada awak media. Gibran hanya tersenyum sambil berjalan.

Okezone memperoleh foto saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wapres. Sejumlah pimpinan MPR hadir dalam momen tersebut.

Diantaranya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Ahmad Muzani  membenarkan bahwa Gibran datang ke MPR RI untuk memberikan surat pengunduran diri sebagai wapres.

"Mas Gibran sampaikan maksud kedatangannya sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wapres RI," ujar Muzani di Gedung MPR RI.

 

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