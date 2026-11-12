Gibran Tinggalkan Kompleks Parlemen Usai Bertemu Pimpinan MPR

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Parlemen usai bertemu pimpinan MPR RI, Kamis (12/11/2026) siang.

Pantauan Okezone di lokasi, Gibran mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam, beranjak ke mobil Toyota Innova Zenix bewarna hitam sekitar pukul 11.35 WIB.

Gibran diantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia dia seribu bahasa kepada awak media. Gibran hanya tersenyum sambil berjalan.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku, Gibran datang ke MPR RI untuk memberikan kabar. Namun ia mengaku tak tahu kabar yang akan disampaikan Gibran.

"Hari ini rencananya, Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. kabarnya apa yang mau disampaikan apa belum tau. dan kami standby menerima mas gibran untuk bertemu kami," ujar Muzani setiba di Kompleks Parlemen.