Breaking News! Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke MPR

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres. Surat pengunduran diri, ia sampaikan ke pimpinan MPR RI, di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta.

Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran langsung meninggalkan MPR RI. Pertemuan tak berlangsung lama, karena Gibran tiba sekira pukul 11.10 WIB, namun keluar sekira pukul 11.35 WIB.

Gibran yang datang mengenakan setelan jas dengan dasi merah tak melontarkan pernyataan terkait kedatangannya. Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, pertemuan pimpinan MPR dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit.

"Mas Gibran sampaikan maksud kedatangannya sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI," ujar Muzani di Gedung MPR RI, Kamis (12/11/2026).

Muzani mengatakan, surat yang sama juga disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Adapun Gibran meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya.

"Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.