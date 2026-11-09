Didemo Massa, Wapres Gibran Hormati Penyampaian Aspirasi

JAKARTA - Massa Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak Gibran mundur dari jabatan Wapres menyusul polemik pendidikannya.

Merespons aksi demonstrasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar mengatakan, Wapres Gibran menghormati aspirasi yang disampaikan massa demonstran. Bahkan, Wapres disebut telah mengarahkan agar gerbang Istana Wapres dibuka sehingga massa bisa masuk untuk berdialog.

"Bapak Wakil Presiden sangat menghormati apa yang disebut dengan aspirasi dan beliau memahami itu sebagai hal yang asas demokrasi bangsa kita. Oleh karenanya, tadi beliau (Gibran) sudah mempersilakan membuka pintu gerbang untuk saudara-saudara kita hadir bersama dalam rangka berdialog yang tentu lebih enak penyampaian aspirasinya," kata Al Muktabar di Istana Wapres, Senin (9/11/2026).

Al Muktabar mengatakan, pihak Istana Wapres bahkan telah menyiapkan tempat untuk menerima massa demonstran. Namun, tawaran tersebut belum diterima oleh massa aksi.

"Sore hari ini, aspirasi yang juga disampaikan kurang lebih 30 atau 40 orang saudara-saudara kita, dan tadi saya sudah mencoba menemui saudara-saudara kita itu di gerbang untuk mempersilakan masuk atas arahan Bapak Wakil Presiden, dan itu beliau, saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi itu, belum berkenan untuk kita terima di ruangan yang telah kita siapkan," ujarnya.