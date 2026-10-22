Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Berpeluang Hadir di Persidangan PTUN, Siap Buka-bukaan soal Ijazah

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |16:46 WIB
Gibran Berpeluang Hadir di Persidangan PTUN, Siap Buka-bukaan soal Ijazah
Gibran Berpeluang Hadir di Persidangan PTUN/dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang hadir dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur untuk memberikan keterangan. Gibran akan buka-bukaan soal ijazahnya yang menjadi polemik di masyarakat.

Demikian disampaikan Tim Kuasa Hukum Gibran, Adil Supatra Akbar  setelah majelis hakim menetapkan mereka sebagai pihak terkait intervensi dalam persidangan pada Kamis (22/10/2026).

"Kita semua tahu bahwa Pak Gibran sebagai Wapres tentu sibuk dengan agenda kenegaraannya. Namun Insya Allah apabila memang ada kesempatannya dan tidak berbenturan dengan agenda kenegaraan, pak Gibran akan hadir," kata kuasa hukum Gibran, Adil Supatra Akbar, usai sidang.

Menurutnya, kehadiran Gibran diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai polemik ijazah SMA miliknya pasca persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

"Untuk sekaligus juga membuat isu (ijazah Gibran) yang terkait belakangan ini menjadi lebih terang lagi," ujar Adil,

Dia memastikan, tim kuasa hukum juga telah memeriksa dokumen pendidikan Gibran, mulai dari tingkat sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248234/disabilitas-2x3q_large.jpg
Kunjungi Istana Wapres, Anak-Anak Disabilitas Ditawarkan Ruang Asah Kemampuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247966/viral-1AL0_large.jpg
Dilaporkan ke DKPP Soal Pasal Selundupan Loloskan Gibran, KPU: Kita Siap Buka-bukaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246674/kpu_ri-WQ5h_large.jpg
Komisioner KPU 2022-2027 Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Pencalonan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246473/gibran-dWo0_large.jpg
Soal Bukti Kelulusan SMA, Gibran: Segera Kami Follow Up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246454/pemerintah-CUBG_large.jpg
Reaksi Gibran soal MK Tak Temukan Bukti Miliki Ijazah Setara SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246453/viral-eGHA_large.jpg
Wapres Gibran Akan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ijazah, Pelapor Bawa Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement