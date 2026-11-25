Jimly Sebut Perlu Ada TAP MPR Pemberhentian Gibran

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) perlu ditetapkan melalui ketetapan MPR tentang pemberhentiannya. Hal itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika seseorang mengundurkan diri dari jabatannya.

Awalnya, Jimly menjelaskan pandangan mengenai filosofi jabatan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan jabatan merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

"Jadi berhenti itu harus dipertanggungjawabkan. Apa sebabnya berhenti? Apa alasannya? Apakah alasannya itu dapat diterima secara konstitusional? Dan sebagainya. Lalu ada mekanismenya," kata Jimly saat menghadiri rapat bersama Panitia Adhoc MPR, Rabu (25/11/2026).

Karena itu, ia menilai pengunduran diri seorang pejabat publik tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Menurutnya, tetap diperlukan mekanisme pertanggungjawaban, setidaknya dalam aspek administrasi.

"Masa begitu saja 'mulai hari ini saya berhenti'. Dan dianggap sudah selesai? Iya kan? Logikanya secara hukum, iya sudah selesai. Tapi ini harus ada mekanisme pertanggungjawaban, sekurang-kurangnya pertanggungjawaban administrasi," ujarnya.

Terkait kasus Gibran, Jimly menilai perlu ada TAP MPR yang menetapkan pemberhentiannya. Ketetapan tersebut, menurutnya, harus memuat secara jelas tanggal dan alasan pemberhentian.

"Maka saya setuju jadi pemberhentian ini nanti ya harus dengan ketetapan MPR resmi. Tanggal berapa, tanggal berapa, ditetapkan dengan ketetapan MPR diberhentikan karena kehendaknya sendiri. Jadi bukan diberhentikan, ya kan, dengan tidak hormat atau karena macam-macam," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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