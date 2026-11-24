Gerindra Masih Rahasiakan Sikap Soal Dua Kandidat Cawapres Pengganti Gibran

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa partainya masih merahasiakan sikap terkait dukungan terhadap calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih melalui MPR RI.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI. Kedua nama tersebut adalah Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Iya, kalau sikap dari Partai Gerindra sendiri sampai saat ini masih rahasia," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Dasco mengingatkan, bahwa proses pemilihan masih berada di MPR RI. Karena itu, dia belum bisa mengungkapkan sosok yang akan dipilih.