Prabowo Diminta Tugaskan Wapres Fokus Urus Ekonomi Rakyat hingga UMKM

JAKARTA - Kawulo Alit Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada wakil presiden, untuk memperkuat ekonomi rakyat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius agar pelaku usaha kecil bisa berkembang dan naik kelas.

Permintaan itu disampaikan Presiden Kawulo Alit Indonesia, Ali Mahsun ATMO, M.BIOMED., di sela kegiatan doa bersama dan potong tumpeng untuk keselamatan bangsa dan Presiden Prabowo di Warung Tegal Grand Bahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Ali menilai penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor pertanian, perikanan, industri rumahan, perdagangan, hingga pekerja informal seperti pengemudi ojek dan buruh.

Menurutnya, wakil presiden nantinya perlu diberi tanggung jawab untuk mengawal ekosistem ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, berbagai kelompok usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan skala usahanya.

"Fokus mengelola ekonomi rakyat dari hulu ke hilir agar naik kelas. Membereskan dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih tanpa korupsi," ujar Ali, Senin (23/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti tiga program pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih. Ali berharap pelaksanaannya dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.