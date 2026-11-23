Breaking News! Polri Tetapkan 6 Tersangka Kasus Makar, Jenderal Listyo Sigit hingga Kombes Iman Imanuddin



JAKARTA – Polri mengungkap perkembangan terbaru kasus dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangan tersebut, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/11/2026).

“Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Asep.

Adapun keenam tersangka tersebut yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Slamet Uliandi (SU), Brigjen Tedjo Kusumo (TK), dan Kombes Iman Imanuddin (II).

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.