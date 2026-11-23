Fortuner Rombongan Emak-Emak Arisan Tabrak Truk di Tol Gempol, 6 Orang Tewas

PASURUAN – Sebuah Toyota Fortuner menabrak truk di Jalan Tol Pandaan–Gempol Km 744/B, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Enam orang tewas dalam peristwa tersebut.

Keenam korban tewas yakni, sopir dan lima ibu-ibu yang pulang dari arisan di Surabaya. Seluruh jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono mengatakan, hasil penyelidikan awal, kecelakaan maut tersebut diduga dipicu faktor kelalaian atau kurang hati-hatinya pengemudi Toyota Fortuner.

"Dugaan awal, sopir tidak hati-hati sehingga menabrak dump truk yang sedang berhenti di bahu jalan," katanya, Senin (23/11/2026).

Diperoleh informasi, kecelakaan bermula saat Toyota Fortuner nopol L 1237 ABJ yang dikemudikan KF (59) melaju dari arah selatan ke utara (Pandaan menuju Gempol).

Minibus tersebut diketahui membawa lima penumpang perempuan yang tengah dalam perjalanan pulang usai menghadiri arisan di Malang menuju Surabaya.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), minibus tersebut tiba-tiba oleng ke sisi kiri jalan hingga menabrak pagar pembatas jalan (guardrail).

Kendaraan kemudian terus melaju dan menghantam bagian belakang dump truck yang dikemudikan oleh MMR, warga Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Saat insiden terjadi, truk tersebut sedang berhenti di bahu jalan tol diduga akibat mengalami pecah ban.

Benturan keras tidak terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi minibus beserta seluruh lima penumpang Fortuner tewas seketika di lokasi kejadian.