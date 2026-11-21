Tragis! Terserempet Mobil, Pemotor Aerox Tewas Terlindas di Jakut

JAKARTA – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lodan Raya arah barat, tepatnya di dekat Kampus UBM, Pademangan, Jakarta Utara, pada Jumat 20 November 2026 malam sekitar pukul 20.30 WIB. Pengendara sepeda motor Yamaha Aerox bernopol B 4642 UDW, Adi Saputra Jaeri, tewas di lokasi kejadian setelah terjatuh dan terlindas mobil yang langsung kabur.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, menerangkan insiden bermula ketika korban melaju dari arah timur ke barat di lajur kiri. Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor korban berserempetan dengan mobil yang melaju searah di sisi kanannya.

"Kondisi jalan saat itu sempit, becek, dan licin," ujar Kharisma, Sabtu (21/11/2026).

Senggolan tersebut membuat Adi terjatuh ke sisi kanan hingga akhirnya terlindas kendaraan roda empat yang terlibat kecelakaan. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Alih-alih berhenti dan menolong korban, pengemudi mobil tersebut justru melarikan diri. Hingga kini, identitas kendaraan maupun pengemudinya belum diketahui.