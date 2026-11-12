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Truk Rem Mendadak Picu Tabrakan Beruntun di Tol Dalam Kota, 3 Orang Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |10:27 WIB
Truk Rem Mendadak Picu Tabrakan Beruntun di Tol Dalam Kota, 3 Orang Terluka
Kecelakaan beruntun di Tol Dalam Kota (Foto: Ist)
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JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi hingga mengakibatkan bus pariwisata menabrak truk di Tol Dalam Kota. Tiga orang terluka akibat kecelakaan tersebut.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Kharisma Arbita Bangsa menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (12/11/2026) pukul 03.30 WIB di Jalan Tol Dalam Kota arah timur, KM 2.200. Mulanya, truk berpelat B-9678-UYX saat melintas tiba-tiba melihat truk di depannya mengerem mendadak.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya kendaraan truk menabrak bodi belakang kendaraan truk NRKB tidak diketahui," kata Kompol Kharisma, Kamis.

Kemudian dari arah belakang, menyusul bus pariwisata berpelat AD-7519-OH yang menabrak hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun. "Sehingga mengalami kecelakaan beruntun, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Akibat kecelakaan tersebut, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Ketiga pengemudi truk, bus, dan penumpang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Tebet guna mendapatkan penanganan medis.

(Arief Setyadi )

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