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6 Orang Tewas Ditabrak Truk Molen di Bekasi, Polisi: Sopirnya Telah Kita Tangkap!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |07:44 WIB
6 Orang Tewas Ditabrak Truk Molen di Bekasi, Polisi: Sopirnya Telah Kita Tangkap!
6 Orang Tewas Ditabrak Truk Molen di Bekasi
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JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota menangkap sopir truk molen yang terguling di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (1/11/2026) sore. Insiden ini menelan 12 korban dengan 6 orang dinyatakan meninggal dunia.

"Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap terduga pelaku, yakni pengemudi truk berinisial TM, serta mengamankan truk sebagai barang bukti," ujar Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, Senin (2/11/2026).

Putu Kholis berkata, pihaknya telah melakukan olah TKP, pengumpulan keterangan saksi, dan penelusuran rekaman CCTV guna memastikan penyebab peristiwa kecelakaan maut tersebut.

Rencananya, kata dia, tim Traffic Accident Analysis (TAA) Ditlantas Polda Metro Jaya akan turun pada Senin (2/11/2026) untuk merekonstruksi kejadian secara ilmiah. Adapun status hukum sopir akan ditetapkan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan rampung.

“Musibah ini akan kami usut tuntas dan transparan melalui pendekatan scientific crime investigation. Setiap keputusan berpijak pada fakta yang terungkap, sebagai wujud tanggung jawab kami kepada keluarga korban dan masyarakat,” tegas Putu Kholis.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, ada 12 korban yang terdiri atas perempuan, laki-laki, dan anak-anak, dengan enam orang meninggal dunia serta enam lainnya mengalami luka-luka. "Jumlah tersebut masih dalam proses verifikasi," ucapnya.

 

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