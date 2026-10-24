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Mobil Listrik BYD Tabrak 4 Kendaraan di Blok M hingga Lindas Ojol, Begini Kronologinya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |11:51 WIB
Mobil Listrik BYD Tabrak 4 Kendaraan di Blok M hingga Lindas Ojol, Begini Kronologinya!
Mobil Listrik BYD Tabrak 4 Kendaraan di Blok M hingga Lindas Ojol/ist
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JAKARTA - Mobil listrik BYD Atto 1 menabrak empat kendaraan di Jalan Panglima Polim, kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu pengendara ojek online (ojol) menjadi korban luka-luka.

Kejadian itu terekam dalam akun Instagram @dashcam_owners_indonesia. Dalam tayangan tersebut terlihat mobil listrik BYD Atto 1 melaju di tengah kondisi arus lalu lintas yang ramai menabrak kendaraan di depannya pada Jumat 23 Oktober 2026.

Namun setelah tabrakan pertama, mobil tidak menghentikan lajunya. Hingga kembali menabrak kendaraan di sampingnya dan pengemudi ojek online di depannya sampai terlindas. Mobil listrik BYD Atto 1 tersebut, baru berhenti ketika merangsek naik ke pembatas trotoar.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut.

Kecelakaan bermula saat mobil BYD Atto 1 dikemudikan S (46) menabrak Honda Brio melaju searah di depannya.

"Semula kendaraan mobil BYD dengan pelat nomor B 1220 KDP melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Panglima Polim. Sesampainya di depan Win Hotel, karena kurang hati-hati dan konsentrasi, menabrak kendaraan di depannya," kata Kharisma saat dikonfirmasi, Sabtu (24/10/2026).

Kemudian, mobil BYD Atto 1 yang dikendarai S pun oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai HS. Korban terjatuh hingga terlindas yang membuatnya mengalami luka-luka.

"Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka (patah tulang kaki kiri dan lecet) dan kerusakan kendaraan," ujar Kharisma.

 

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