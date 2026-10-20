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Mobil Listrik Kecelakaan di Tol Priok Arah Bandara, Korban Dilarikan ke RS

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |10:57 WIB
Mobil Listrik Kecelakaan di Tol Priok Arah Bandara, Korban Dilarikan ke RS
Mobil listrik kecelakaan di Tol Priok arah bandara (Foto: TMC Polda Metro/Okezone)
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JAKARTA - Mobil listrik Wuling kecelakaan di Tol Priok arah Bandara, tepatnya di sekitar KM 21, pada Selasa (20/10/2026). Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 06.30 WIB tersebut menyebabkan arus lalu lintas di On Ramp Ancol Barat mengalami kepadatan.

"06.30 Situasi arus lalu lintas terkini di On Ramp Ancol Barat terpantau ramai cenderung padat imbas adanya kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan," tulis akun X @TMCPoldaMetro, Selasa.

Petugas dari Satuan PJR Induk 2 Ditlantas Polda Metro Jaya bersama petugas patroli Jasa Marga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Sekitar pukul 08.20 WIB, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi.

"Saat ini, korban telah dievakuasi dengan kendaraan ambulans dan dibawa ke RS terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Berikut kendaraan juga sudah diamankan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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