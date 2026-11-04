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Mobil HR-V Nyebur ke Sungai di Jakpus, Korban Jiwa Nihil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |19:32 WIB
Mobil HR-V Nyebur ke Sungai di Jakpus, Korban Jiwa Nihil
Mobil nyebur ke sungai di Jakpus (Foto: Riyan Rizki)
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JAKARTA - Sebuah mobil Honda HR-V mengalami kecelakaan tunggal hingga tercebur ke Sungai Batang Hari di Jalan Hayam Wuruk, kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Polisi kini menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Mobil Honda HR-V yang dikemudikan TS melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Hayam Wuruk.

"Sesampainya di dekat Indomaret tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga oleng ke kiri menabrak pembatas jalan kemudian masuk ke Sungai Batang Hari di tempat tersebut," kata Kharisma, Rabu (4/11/2026).

Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Akibat kecelakaan itu, mobil mengalami kerusakan pada bagian bodi depan dan bodi samping kiri yang penyok. Selain itu, kaca kendaraan juga dilaporkan pecah.

“Akibat kecelakaan, kendaraan minibus HR-V rusak pada bodi bagian depan, bodi samping kiri penyok dan kaca pecah,” ujarnya.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Petugas telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Selain memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), petugas juga meminta keterangan saksi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab mobil tersebut tercebur ke sungai.

(Arief Setyadi )

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