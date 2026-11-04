Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Kecelakaan Helikopter Mi-17 dalam Operasi Karhutla di Seruyan, Kalteng

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:10 WIB
Kronologi Kecelakaan Helikopter Mi-17 dalam Operasi Karhutla di Seruyan, Kalteng
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Helikopter Mi-17V5 milik TNI AD jatuh saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 11.18 WIB. Dari delapan personel di dalam helikopter, satu orang ditemukan meninggal dunia, lima selamat, dan dua kru lainnya masih dalam proses evakuasi.

Terkait kejadian ini, TNI AD dibantu tim gabungan langsung mengerahkan personel untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

”Evakuasi dilakukan melalui jalur udara dan laut. Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya,” kata Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono kepada awak media.

Donny menjelaskan, secara keseluruhan terdapat delapan personel yang terlibat dalam operasi pemadaman karhutla menggunakan helikopter tersebut.

Sebanyak 6 personel sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Namun, satu di antaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan jenazahnya telah dibawa ke Rumah Sakit Kuala Pembuang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252056//viral-jDuT_large.jpg
Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng, 1 Penumpang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/340/3252049//tni-RSkN_large.jpg
Helikopter Jatuh di Kalteng, TNI: Bawa 8 Penumpang, 6 Orang Berhasil Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/340/3252048//viral-MbIJ_large.jpg
Breaking News! Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250813//pemadaman_karhutla-Rzo6_large.jpg
Kendalikan Karhutla, BNPB Optimalkan Pemadaman Darat-Udara dan OMC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/18/3242498//helikopter-1clz_large.jpg
Helikopter Berita NBC Los Angeles Jatuh saat Liput Kecelakaan, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/18/3235895//seorang_petugas_pemadam_kebakaran-UQ6m_large.jpg
Helikopter Apache Milik AS Jatuh di Texas, 2 Tentara AD Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement