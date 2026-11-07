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ARBI Gelar Aksi Besok, Singgung Pemakzulan Gibran hingga Penyadapan Prabowo

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |13:25 WIB
ARBI Gelar Aksi Besok, Singgung Pemakzulan Gibran hingga Penyadapan Prabowo
Ketua Organizing Committee (OC) ARBI, Bachtiar Nasir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) akan menggelar aksi di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Aksi yang diperkirakan diikuti ribuan orang tersebut membawa lima tuntutan, termasuk mendesak pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Organizing Committee (OC) ARBI, Bachtiar Nasir, mengatakan rangkaian aksi akan dimulai dengan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB di Lapangan Hijau Al-Azhar.

"Besok mulai dari jam ya salat subuh, puncak acaranya nanti jam 08.00 sampai jam 10.00," kata Bachtiar dalam konferensi pers di Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2026).

Bachtiar berharap aksi tersebut diikuti ribuan orang. Dia menyebut gerakan ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat dan tidak terbatas pada organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"Ya mudah-mudahan sih ribuan angkanya, ya. Angkanya ribuan," ujarnya.

 

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