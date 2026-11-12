Disopiri WN Pakistan, BMW Tabrak Tiang hingga Orang di Menteng Jakpus

JAKARTA - Kecelakaan tunggal dialami seorang warga negara asing (WNA) asal Sargodha Park, Pakistan, berinisial AA (23), di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Akibat kecelakaan tersebut, satu warga terluka.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis (12/11/2026) pukul 01.45 WIB, tepatnya di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Kecelakaan berawal saat BMW yang dikendarainya melintas dari arah timur ke barat.

“Sesampainya di dekat Tugu Proklamasi pada saat membelok ke kiri karena jalan bergelombang kemudian oleng ke kiri,” kata Kharisma.

Ia menyebutkan, pengemudi kehilangan kendali hingga menabrak tiang lampu dan pria berinisial RA (30) yang tengah duduk di pinggir jalan.

“Menabrak tiang lampu dan seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut,” ujarnya.