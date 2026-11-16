Dipicu Rem Mendadak, 7 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Jaktim

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas melibatkan tujuh kendaraan di Tol Wiyoto Wiyono Km 6.100, Jakarta Timur, Senin (16/11/2026). Kecelakaan beruntun itu dipicu pengereman mendadak kendaraan yang melaju di depan.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Brata Manggala, menyebutkan saat itu kendaraan yang terlibat kecelakaan tengah melaju dari arah Cawang menuju Tanjung Priok.

Mulanya, kendaraan pertama mengerem karena kendaraan di depannya juga melakukan pengereman, begitu juga dengan kendaraan kedua. Namun, kendaraan ketiga yang melaju di belakang tidak sempat berhenti.

"Kendaraan ketiga yang tidak dapat melakukan pengereman sehingga menabrak kendaraan kedua dan dilanjutkan menabrak kendaraan kesatu," ujarnya.

Sementara mobil lainnya, kata Rieki, awalnya berhasil melakukan pengereman, namun ada mobil Mitsubishi Pajero berwarna hitam yang menjadi kendaraan ketujuh tidak sempat berhenti hingga menabrak kendaraan lainnya. Adapun pengemudi Pajero tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian dan tidak terdeteksi plat nomornya.

"Korban manusia nihil. Petugas sudah melaksanakan olah TKP dan mengamankan barang bukti," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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