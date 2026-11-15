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Bus Transjakarta dan Motor Kecelakaan di Jakpus, Dua Orang Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |12:00 WIB
Bus Transjakarta dan Motor Kecelakaan di Jakpus, Dua Orang Jadi Korban
Bus Transjakarta dan Motor Kecelakaan di Jakpus, Dua Orang Jadi Korban
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JAKARTA - Sepeda motor dan bus Transjakarta kecelakaan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026) pagi. Akibat kejadian itu, dua orang yang berada di sepeda motor terluka.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Kharisma Arbita Bangsa mengatakan, kecelakaan terjadi di depan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

“Pada saat sebelum terjadinya Kecelakaan lalu lintas Kendaraan Sepeda Motor Honda Genio yang dikemudikan oleh saudara B dan sedang memboncengkan S melaju dari arah barat menuju ke arah timur di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat,” ujar Kharisma.

Dia menyebutkan, sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut diduga berserempet dengan Bus Transjakarta.

“Sesampainya di TKP tepatnya di depan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta diduga berserempetan dengan Kendaraan Bus Transjakarta sehingga kendaraan Sepeda Motor Honda Genio oleng dan terjatuh,” ujarnya.

Akibat kejadian itu, dua pengemudi B (51) mengalami luka robek di bagian kepala. Sementara penumpangnya, S (35), mengalami luka memar dan lecet pada kaki serta tangan sebelah kanan.

 

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