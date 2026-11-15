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Komisi III DPR Minta Polisi Segera Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |02:00 WIB
Komisi III DPR Minta Polisi Segera Usut Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
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JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda NTT segera mengusut dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terhadap Bupati Kupang Yosef Lede. Menurutnya, proses hukum harus berjalan profesional tanpa pengistimewaan terhadap siapa pun.

Habiburokhman mengaku telah menghubungi Kapolda NTT untuk meminta atensi serius terhadap penanganan laporan tersebut.

"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT. Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun, namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," kata Habiburokhman dalam keterangan lewat video, Sabtu (14/11/2026).

Legislator Partai Gerindra itu juga meminta jajaran kepolisian tidak ragu mengambil langkah hukum yang tegas. Menurutnya, penahanan perlu segera dilakukan apabila penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup.

"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan," tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mendorong penjatuhan sanksi pidana maksimal apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti di pengadilan. Ia meminta aparat penegak hukum memproses perkara ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Dan kelak, kalau terbukti, ya, tuduhan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku," pungkasnya.

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