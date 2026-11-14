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Puan dan Sultan Masuk Bursa Pengganti Gibran, Ini Hasil Survei Terbarunya

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |12:30 WIB
Puan dan Sultan Masuk Bursa Pengganti Gibran, Ini Hasil Survei Terbarunya
Peneliti LRP, Arwan Pranata (foto: dok ist)
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JAKARTA - Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, masuk dalam jajaran figur yang dinilai layak menjadi wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya bahkan menempati posisi teratas dalam klaster pimpinan lembaga negara berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP).

Dalam survei tersebut, Puan memperoleh angka preferensi sebesar 21,4 persen. Sementara Sultan Bachtiar menyusul dengan perolehan 17,8 persen.

Peneliti LRP, Arwan Pranata menjelaskan, Puan mendapatkan penilaian positif karena posisinya sebagai Ketua DPR RI, latar belakang keluarga politik, serta kapasitasnya sebagai pimpinan partai dan tokoh perempuan.

“Puan Maharani dipilih karena posisinya sebagai Ketua DPR RI, latar belakang keluarga politik, serta kapasitasnya sebagai pimpinan partai dan tokoh perempuan,” kata Arwan, Sabtu (14/11/2026).

Sementara itu, Sultan Bachtiar dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari posisinya sebagai Ketua DPD RI, citranya sebagai tokoh muda, hingga representasinya terhadap kepentingan daerah.

Tak hanya Puan dan Sultan, survei LRP juga memetakan sejumlah nama potensial lainnya melalui enam klaster, yakni menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik pendukung pemerintah, mantan kandidat Pilpres 2024, tokoh di lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto, serta kepala daerah atau gubernur.

 

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