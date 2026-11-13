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MPR Tegaskan Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |17:29 WIB
MPR Tegaskan Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani (foto: Okezone)
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JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengusulkan dua nama," kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani seusai menggelar rapat gabungan bersama fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menegaskan, konstitusi tidak mengatur secara terperinci mengenai asal-usul calon wakil presiden yang diusulkan, termasuk apakah harus berasal dari partai politik koalisi.

"Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu," kata dia.

Muzani juga meminta semua pihak bersabar menunggu proses yang akan mulai berjalan setelah hari ini. Ia berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wapres dapat berlangsung lancar.

“Nanti tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan,” pungkasnya.

(Awaludin)

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