Nama Puan Mencuat Jadi Wapres Pengganti Gibran, PDIP Buka Suara

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menegaskan penentuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi kabar yang menyebut nama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani masuk dalam bursa kandidat wapres.

Bambang Pacul mengingatkan, berdasarkan mekanisme yang berlaku, MPR hanya dapat memilih wapres dari dua nama calon yang diajukan resmi oleh Presiden. Tanpa usulan tersebut, siapa pun tokoh yang namanya beredar di publik tidak akan bisa masuk dalam proses pemilihan di MPR.

“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Bambang Pacul, dikutip Jumat (13/11/2026).

Politikus senior PDIP itu juga membantah adanya pembahasan khusus di tingkat internal partai maupun fraksi terkait dorongan agar Puan Maharani menggantikan posisi Gibran. Menurutnya, struktur partai memahami betul bahwa pengusulan dua nama cawapres merupakan hak Presiden.