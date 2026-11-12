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Yusril Buka Suara soal Namanya Diusulkan Jadi Wapres Pengganti Gibran

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |23:05 WIB
Yusril Buka Suara soal Namanya Diusulkan Jadi Wapres Pengganti Gibran
Menko Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait isu namanya masuk dalam daftar calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi terkait nama-nama yang diusulkan.

"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja, saya nggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menegaskan, keputusan mengenai sosok pengganti Gibran sebagai wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Dia meyakini Prabowo memiliki pertimbangan dan pandangan politik tersendiri dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.

Yusril pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai peluang dirinya menjadi salah satu kandidat wakil presiden pengganti Gibran.

(Awaludin)

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