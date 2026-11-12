Gibran Kenang Perjalanan Menuju Kursi Wapres, Akui Sempat Berat Tinggalkan PDIP

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Gibran mengaku, mengemban amanah sebagai wakil presiden bukanlah sesuatu yang pernah terbesit dalam pikirannya.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @Gibran_rakabuming, dia membagikan kisah perjalanannya saat Presiden Prabowo Subianto meminangnya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Saat itu, Gibran mengaku sempat mengalami pergulatan batin sebelum memutuskan menerima tawaran tersebut.

"Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang. Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya," kata Gibran, Kamis (12/11/2026).

"Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat," lanjutnya.

Menurut Gibran, salah satu hal terberat saat itu adalah risiko membuat kecewa partai yang telah membimbing dan membesarkan namanya. Sebab, dalam Pilpres 2024, dirinya yang berpasangan dengan Prabowo harus berhadapan dengan pasangan calon yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.