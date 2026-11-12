Gibran Tegaskan Keputusan Mundur sebagai Wapres Bukan karena Polemik Ijazah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, bahwa keputusannya mundur dari jabatan wapres tidak berkaitan dengan polemik ijazah SMA yang selama ini menjadi sorotan.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait persoalan ijazah SMA Gibran.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran melalui video yang diunggah di akun Instagram @Gibran_rakabuming, Kamis (12/11/2026).

Gibran memastikan seluruh dokumen pendidikannya telah diserahkan kepada pengadilan. Dia pun berharap polemik serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

"Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap, dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi, karena demokrasi perlu ditata lebih baik," katanya.