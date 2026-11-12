Profil Gibran Rakabuming Raka: Lahir Kamis, Mundur Wapres Kamis

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat berhenti dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI kepada Presiden dan Prabowo Subianto dan MPR RI pada Kamis, (12/11/2026). Menariknya, Gibran mengundurkan diri di hari yang sama dengan hari saat dia lahir, yaitu di hari Kamis.

Gibran lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, yang juga jatuh pada hari Kamis. Dia merupakan putra sulung dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Gibran menjabat sebagai wakil presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sebagaimana tercatat di laman resmi Sekretariat Wakil Presiden RI, dan Gibran juga tercatat sebagai wapres termuda sepanjang sejarah Indonesia.

Pengunduran dirinya terjadi di tengah bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) yang diusulkan 120 anggota DPR dan mempersoalkan ijazah SMA Gibran yang dipakai sebagai syarat pendidikan pada Pilpres 2024.

Lantas, Bagaimana perjalanan hidup dan karier Gibran, dari Solo hingga Istana Wakil Presiden? Simak profil lengkapnya berikut ini

Biografi dan Latar Belakang Keluarga

Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan anak sulung dari tiga bersaudara dari pasangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana. Kedua adiknya adalah Kahiyang Ayu, yang lahir pada 20 April 1991, dan Kaesang Pangarep, yang lahir pada 25 Desember 1994.

Dalam kehidupan pribadinya, Gibran menikah dengan Selvi Ananda, mantan Putri Solo, pada Kamis, 11 Juni 2015. Akad nikah digelar di Solo di hadapan kepala KUA Banjarsari. Kisah keduanya bermula dari ajang pemilihan Putri Solo 2009, saat Gibran menjadi salah satu juri tes bahasa Inggris. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai dua anak yang kerap mencuri perhatian publik, yakni Jan Ethes Srinarendra (lahir 2016) dan La Lembah Manah (lahir 2019).

Riwayat Pendidikan dan Perjalanan Karir Gibran

Gibran menghabiskan masa kecil hingga remaja di Surakarta, kota kelahirannya. Ia menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 Solo, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta.

Sebelum berkiprah di dunia politik, Gibran lebih dulu meniti karir sebagai pengusaha. Seusai menamatkan studi di Orchid Park Secondary School dan MDIS di Singapura, serta program UTS Insearch di Australia, ia pulang ke Indonesia dan merintis sejumlah usaha.