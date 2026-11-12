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Momen Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Surat Pengunduran Diri Wapres

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |16:02 WIB
Momen Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Surat Pengunduran Diri Wapres
Prabowo Peluk Gibran Usai Terima Surat Pengunduran Diri Wapres (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memeluk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setelah menyampaikan pernyataan menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Momen tersebut terjadi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, Prabowo menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sikapnya terkait keputusan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Gibran turut hadir dan berdiri di sebelah kiri Prabowo.

Usai menyampaikan pernyataannya, Prabowo tampak bersalaman dengan Gibran. Gibran kemudian mencium tangan Prabowo.

Prabowo selanjutnya memeluk Gibran sambil menepuk-nepuk bahunya. Keduanya terlihat saling berhadapan sebelum Gibran bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco juga tampak memeluk Gibran.

 

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