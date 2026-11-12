Terima Pengunduran Diri Gibran, Prabowo: Saya Akan Terus Memberi Dukungan dan Doa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Berbicara usai pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gibran.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa selama dua tahun bertugas sebagai Wakil Presiden, Gibran telah menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen dalam menjalankan amanah jabatannya.

"Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa Gibran adalah tokoh muda dengan masa depan yang masih panjang dan menyatakan akan terus memberi dukungan kepada putra dari Presiden Ketujuh RI itu di masa depan. Dia juga meyakini Gibran akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdiannya pascamundur sebagai wakil presiden.

"Saya sampaikan bahwa saya akan terus memberi dukungan dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini," kata Prabowo.

Sebagaimana diketahui, Gibran memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden menyusul polemik terkait validitas ijazahnya yang ramai dibahas dalam beberapa pekan terakhir. Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan melakukan hal yang sama ke MPR.

(Rahman Asmardika)

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