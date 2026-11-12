Gerindra Hormati Pengunduran Diri Gibran: Sejarah Kedewasaan Berdemokrasi

JAKARTA - Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Gerindra menilai sikap Gibran sebagai contoh kedewasaan dalam berdemokrasi.

"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata juru bicara (jubir) Partai Gerindra Sugiat Santoso, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut telah diambil Gibran dengan kepala dingin. Karena itu, para tokoh memiliki tanggung jawab untuk memastikan transisi konstitusional ini berjalan mulus tanpa kegaduhan.

"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden," katanya.

Ia juga mengapresiasi sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan Gibran. Sebab, yang bersangkutan memilih mundur secara terhormat demi menjaga marwah institusi kepresidenan dan mencegah polarisasi di tengah masyarakat.