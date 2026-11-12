Diiringi Sorak Relawan, Gibran Tinggalkan Istana Wapres Tanpa Sepatah Kata

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 18.08 WIB melalui pintu depan gedung utama. Hari ini, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, sebuah kendaraan Toyota Innova Zenix dengan nomor polisi B 2015 UYZ telah bersiap menjemput Gibran. Begitu Gibran melangkah keluar dari gedung, kerumunan relawan yang telah menanti langsung mengerumuninya sembari meneriakkan yel-yel dukungan.

“Gibran, Gibran, Gibran," sorak para relawan di depan mobil untuk melepas kepergian Gibran.

Padatnya kerumunan relawan yang memenuhi area pintu keluar membuat Gibran tidak sempat menyapa barisan wartawan yang telah menunggu di ujung gedung.

Gibran langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kompleks Istana Wapres tanpa memberikan keterangan pers sepatah kata pun. Padahal, para awak media telah mengikuti dan menanti pernyataan Gibran sejak pagi hari, mulai dari pergerakannya menuju Istana Negara, berlanjut ke Gedung DPR RI, kembali ke Istana Kepresidenan, hingga akhirnya tiba di kantornya di Istana Wapres untuk menggelar acara perpisahan.