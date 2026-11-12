Pernyataan Lengkap Prabowo Usai Terima Gibran Berhenti dari Wapres

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Surat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya.

Prabowo menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Gibran. Menurut Prabowo, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Prabowo.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Prabowo menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Gibran.

Prabowo mengungkapkan sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut. Prabowo turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai. “Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkasnya.

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta: