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Rocky Gerung hingga Gita Wirjawan Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Siapa Lagi?

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |20:47 WIB
Rocky Gerung hingga Gita Wirjawan Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Siapa Lagi?
Rocky Gerung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah nama tokoh nasional mulai diusulkan sebagai figur alternatif Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut digagas melalui Indonesia List, sebuah prakarsa publik yang diinisiasi alumni Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), Gian Kasogi.

Dalam daftar awal yang diperkenalkan, terdapat lima nama tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari intelektual, aktivis masyarakat sipil, ekonom, hingga mantan pejabat pemerintahan.

Kelima nama tersebut yakni:

1. Rocky Gerung, intelektual publik yang dikenal dengan pemikiran kritis di bidang politik dan filsafat.
2. Alissa Wahid, tokoh masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
3. Muhammad Chatib Basri, ekonom dan mantan Menteri Keuangan yang memiliki pengalaman dalam perumusan kebijakan ekonomi.
4. Gita Wirjawan, ekonom dan mantan Menteri Perdagangan yang memiliki pengalaman di bidang ekonomi, hubungan internasional, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Yuddy Chrisnandi, akademisi ilmu politik, mantan Menteri PANRB, serta mantan Duta Besar RI.

Gian mengatakan, kelima nama tersebut merupakan daftar awal yang terbuka untuk dikaji dan dikembangkan. Dia juga mengajak kalangan kampus, peneliti, mahasiswa, hingga masyarakat umum mengusulkan figur lain berdasarkan kapasitas dan rekam jejak.

Menurut Gian, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak seharusnya hanya menjadi pembicaraan terbatas di kalangan elite politik. Publik juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan pertimbangan mengenai sosok yang dinilai layak memimpin.

"Kita perlu pulang ke kampus, menghidupkan kembali tradisi dialog intelektual yang terbuka dan bebas dari transaksi kepentingan. Sebagai alumni Ilmu Politik UNAS, saya ingin mendorong ruang politik yang lebih partisipatif agar penentuan pemimpin nasional tidak sepenuhnya bergantung pada konfigurasi elite partai semata," ujar Gian di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

 

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