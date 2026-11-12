Sosok Pengganti Gibran Jadi Sorotan, Ini Kriteria yang Dinilai Cocok

JAKARTA - Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak menjadi salah satu alternatif pengganti Gibran Rakabuming Raka jika kursi Wakil Presiden (Wapres) mengalami pergantian.

Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Lembaga Pemuda Indonesia (LPI), Akhrom Saleh. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok negarawan yang mampu menyatukan masyarakat di tengah dinamika politik nasional.

Akhrom menilai, Dasco memiliki kapasitas untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus menjaga persatuan nasional.

"Pengganti Gibran adalah sosok negarawan yang bisa menyatukan masyarakat, dan kriteria yang cocok adalah Sufmi Dasco Ahmad, yang bisa membantu presiden menyelesaikan masalah bangsa," kata Akhrom, Kamis (12/11/2026).