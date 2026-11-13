3 Debt Collector Babak Belur Dikeroyok Massa, 1 Pelaku Terciduk Ngumpet di Spa Bayi

BOYOLALI – Tiga orang penagih utang atau debt collector (mata elang) menjadi sasaran amukan warga di kawasan Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jawa Barat. Ketiganya dihakimi massa setelah akan menarik paksa satu unit mobil milik warga yang berujung pada keributan terbuka.

"Anggota langsung diturunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Ada tiga orang yang diamankan," kata Plt Kasi Humas Polres Boyolali, Iptu Budi Raharjo, Kamis (12/11/2026).

Aksi pengepungan tersebut terekam dalam video amatir warga. Ketiga terduga debt collector sempat melarikan diri dan bersembunyi di dalam kamar mandi kedai es.

Namun, massa yang sudah tersulut emosi langsung menarik mereka keluar dan menghajar para pelaku tanpa ampun.

Salah satu terduga pelaku lainnya sempat kabur dan masuk bersembunyi ke dalam area baby spa. Aksi itu sontak membuat pengunjung dan orang tua di dalam fasilitas tersebut panik.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi harus melakukan bujukan intensif hingga pelaku akhirnya mau keluar dari toilet.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, keributan bermula saat seorang pengunjung rumah makan hendak mengeluarkan mobilnya dari area parkir. Tiba-tiba, kendaraan korban dipepet oleh sekelompok orang yang diduga debt collector.