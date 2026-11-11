Berkas Kasus Pembakaran Hutan TN Baluran Lengkap, Kerugian Lingkungan Ditaksir Rp5,52 Miliar

JAKARTA - Kasus dugaan pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan berkas perkara tersangka berinisial MF telah lengkap atau P-21 pada 29 Oktober 2026.

Dengan rampungnya pemberkasan, penyidik kini mempersiapkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Kasus ini bermula pada 3 September 2026, ketika petugas Balai TN Baluran mengamankan MF di sekitar Blok Kamto Pos Dua, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Saat itu, MF diduga hendak melakukan pembakaran di kawasan taman nasional.

Dalam pemeriksaan, MF mengakui telah melakukan pembakaran di sejumlah titik kawasan TN Baluran pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya korek api gas, sepeda motor, dan telepon seluler.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara kemudian melanjutkan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

MF disangkakan melanggar Pasal 40B ayat (1) huruf c juncto Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.