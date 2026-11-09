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15 Personel Gugur saat Padamkan Kebakaran Hutan di Berbagai Daerah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:31 WIB
15 Personel Gugur saat Padamkan Kebakaran Hutan di Berbagai Daerah
Menko Polkam Dudung Abdurachman/Okezone
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya personel yang terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bedasarkan data sepanjang tahun 2026, tercatat 15 personel gugur di tengah upaya pemadaman Karhutla.

"Sepanjang tahun 2026 tercatat 15 personel telah gugur dalam tugas penanggulangan Karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan," kata Dudung dalam konferensi persnya di kantornya, Senin (9/11/2026).

Bagi Dudung seluruh petugas yang gugur merupakan patriot bangsa dan pejuang kemanusiaan yang telah mengabdikan diri demi melindungi keselamatan masyarakat. Termasuk berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Atas dedikasi dan pengorbanannya mereka, kami menyampaikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya," jelasnya.

Dudung berharap,  almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan.

Sebelumnya, helikopter Mi 17V5 mengalami kecelakaan saat tengah melaksanakan operasi pemadaman Karhutla di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026). Terdapat delapan orang yang berada di dalam helikopter tersebut.

 

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