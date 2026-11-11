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Prabowo Resmikan Masjid Baitul A’la Nagan Raya Aceh, Pertama di Dunia Dibangun dari Giok

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:55 WIB
Prabowo Resmikan Masjid Baitul A’la Nagan Raya Aceh, Pertama di Dunia Dibangun dari Giok
Prabowo Resmikan Masjid Baitul A’la Nagan Raya Aceh
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto meresmikan Masjid Agung Baitul A’la atau Masjid Giok, satu-satunya di dunia yang dibangun dengan batu giok asli, di Nagan Raya, Aceh, pada Rabu (11/11/2026).

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu 11 November 2026, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Masjid Giok Baitul A'la Nagan Raya,” kata Prabowo saat meresmikan Masjid Giok.

Prabowo mengaku bangga dengan keberadaan masjid yang memiliki keunikan karena menggunakan batu giok tersebut.

“Saya bangga hari ini saya diberitahu bahwa ini adalah masjid satu-satunya di dunia yang dibangun dengan giok. Saya diberitahu giok ini adalah cadangan giok di kabupaten ini sangat besar, dan insya Allah kita akan bikin masjid giok ini lebih besar lagi dan lebih baik lagi,”ujarnya.

Prabowo mengatakan, Kabupaten Nagan Raya memiliki cadangan batu giok yang sangat besar. Karena itu, dia berharap pembangunan masjid tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih besar dan lebih baik.

“Jadi ini luar biasa, saya kira satu saat banyak dari mancanegara, dari luar negeri akan datang untuk menyaksikan masjid yang akan dilapisi oleh giok dari dalam dan dari luar,” ujarnya.

 

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