Prabowo Kunjungi Aceh, Resmikan Masjid Giok dan Saksikan Pembentangan Bendera 24 Km

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan meresmikan masjid dan gedung Sekolah Rakyat serta menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer (km).

Informasi mengenai kunjungan Presiden Prabowo tersebut disampaikan melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet.

“Hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Provinsi Aceh, apresiasi bentangan Merah Putih sepanjang 24 km, meresmikan Masjid dan Sekolah Rakyat,” tulis akun @sekretariat.kabinet, Rabu (11/11/2026).

Dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Masjid Giok Baitul A’la, dan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Prabowo dijadwalkan menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya, Prabowo akan meresmikan Masjid Giok Baitul A’la yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kepala Negara juga dijadwalkan meresmikan gedung baru Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak.

“Untuk selanjutnya meresmikan Masjid Giok Baitul A’la sebagai pusat kegiatan keagamaan serta meresmikan gedung baru Sekolah Rakyat di Nagan Raya sebagai komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan untuk semua anak-anak,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

(Awaludin)

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