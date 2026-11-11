Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kunjungi Aceh, Resmikan Masjid Giok dan Saksikan Pembentangan Bendera 24 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |09:58 WIB
Prabowo Kunjungi Aceh, Resmikan Masjid Giok dan Saksikan Pembentangan Bendera 24 Km
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan meresmikan masjid dan gedung Sekolah Rakyat serta menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer (km).

Informasi mengenai kunjungan Presiden Prabowo tersebut disampaikan melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet.

“Hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Provinsi Aceh, apresiasi bentangan Merah Putih sepanjang 24 km, meresmikan Masjid dan Sekolah Rakyat,” tulis akun @sekretariat.kabinet, Rabu (11/11/2026).

Dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Masjid Giok Baitul A’la, dan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Prabowo dijadwalkan menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya, Prabowo akan meresmikan Masjid Giok Baitul A’la yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kepala Negara juga dijadwalkan meresmikan gedung baru Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak.

“Untuk selanjutnya meresmikan Masjid Giok Baitul A’la sebagai pusat kegiatan keagamaan serta meresmikan gedung baru Sekolah Rakyat di Nagan Raya sebagai komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan untuk semua anak-anak,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253327//viral-dPoO_large.jpg
Sosok Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur hingga Diganjar Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253316//pemerintah-9o2T_large.jpg
Hari Pahlawan, Momentum Polri dan Kejagung Bersatu Berantas Oligarki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253306//frans_seda-yCNd_large.png
Mantan Menkeu Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253298//pahlawan_nasional-pmUh_large.jpg
Profil Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo Pendiri BNI yang Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253269//viral-4oOH_large.jpg
Ajukan Mundur sebagai Wapres, Gibran: Pak Presiden Sudah Seperti Ayah Saya Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253250//pemerintah-uwKY_large.jpg
Penyadapan Prabowo Ancam Stabilitas Nasional, IKAL-Lemhannas: Bongkar Motif dan Tujuan Pelaku!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement